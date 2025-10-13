Após sair com adolescente, homem levada facada da mulher em São Carlos

Plantão Policial -

Um homem de 35 anos foi agredido pela esposa durante uma discussão na manhã deste domingo (12), em uma residência localizada na região sul de São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal no plantão policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou que havia saído de casa na noite anterior, por volta das 22h, acompanhado de uma adolescente de 15 anos, retornando apenas por volta das 6h30 da manhã seguinte. Segundo o BO, ambas chegaram embriagados.

Ainda conforme o depoimento, o casal começou a discutir porque o homem apresentava sangramento nasal, que seria consequência do uso de cocaína. Durante o desentendimento, ele provocou a mulher que partiu para a agressão física, desferindo socos, uma cabeçada e, posteriormente, um golpe de faca que atingiu o ombro direito do companheiro.

O homem foi encaminhado à UPA do Cidade Aracy, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. O caso foi registrado pela Polícia Civil e encaminhado à unidade policial responsável pela área para as devidas providências.

Leia Também