Após reportagem do São Carlos Agora, Polícia Militar realiza operação no Jardins do Porto

Viaturas no local - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Cidade Moradores do Jardins do Porto denunciam abusos e perturbação aos domingos

A Polícia Militar realizou neste final de semana uma operação especial no bairro Jardins do Porto, em São Carlos, após a publicação de uma reportagem no jornal São Carlos Agora, no dia 14 de julho, que relatava uma série de denúncias feitas por moradores sobre perturbações de ordem pública na região.

De acordo com o 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), a operação foi deflagrada após relatos de som alto, manobras perigosas de motos – muitas delas sem placas – empinadas em via pública, uso de cerol em linhas de pipa e aglomerações durante a madrugada, principalmente aos finais de semana.

Moradoras têm convivido com diversos transtornos, incluindo a invasão de obras inacabadas, descarte de lixo em terrenos baldios e obstrução das vias por aglomerações. “As ruas ficam lotadas de gente, você tenta passar com o carro e eles mal saem da frente. Tenho receio até de tirar foto”, relatou uma moradora.

Uma mãe também fez um apelo por mais fiscalização, destacando os prejuízos causados à saúde da filha, que é autista. “O barulho das motos assusta muito ela. É desesperador. Se tiver como acionar a Guarda Municipal pra ver o que podem fazer, seria de grande ajuda”, afirmou.

Como resultado da operação, a PM já realizou autuações e apreendeu carretéis com cerol. A corporação informou que a ação seguirá por tempo indeterminado e visa restabelecer a ordem, além de garantir mais segurança e tranquilidade para os moradores.

Leia Também