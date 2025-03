ApÃ³s queda, mulher sofre traumatismo craniano e morre na Santa Casa

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma fatalidade marcou a madrugada desta quarta-feira, na Santa Casa de São Carlos. Após 5 dias internada, uma mulher veio a óbito. O filho registrou o boletim de ocorrência.

Ele informou que a mãe estava há 3 semanas em uma casa de repouso no distrito de Água Vermelha, quando sofreu uma queda no banheiro e bateu a cabeça em um vaso sanitário. Sofreu traumatismo craniano e escoriações pelo corpo. No dia 1º deste mês foi encaminhada à UPA Santa Felícia e posteriormente transferida à Santa Casa onde foi internada e ficou até o dia de sua morte, devido às lesões sofridas na queda.

