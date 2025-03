ApÃ³s perseguiÃ§Ã£o, PM recupera carro roubado

Compartilhar no facebook

Uma perseguição policial movimentou o bairro Cidade Aracy, em São Carlos, na tarde deste domingo (9).

De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar identificou um veículo roubado na noite de sábado (8) no bairro Douradinho e iniciou a perseguição. Durante a fuga, dois criminosos dirigiram em alta velocidade por diversas ruas da região e, em uma tentativa desesperada de escapar, invadiram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

A ação rápida da PM resultou na captura dos suspeitos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mais informações a qualquer momento.

