ApÃ³s perseguiÃ§Ã£o, homem Ã© detido pelo TÃ¡tico Comando com carro furtado

Um indivíduo foi detido na noite desta segunda-feira (17) durante operação realizada pela equipe de Tático Comando, no São Carlos VIII.

Durante patrulhamento na Av. Capitão Luiz Brandão, próximo ao acesso da Rodovia Washington Luiz, os policiais abordaram um Toyota Corolla, com placas QXJ9A25, que transitava no sentido bairro/centro e havia ultrapassado dois semáforos vermelhos. Ao receber os sinais de parada, o condutor ignorou as ordens e empreendeu fuga em alta velocidade, percorrendo as ruas Jacobucci, Jardim Real, Vila São José e Jardim São João Batista.

Em determinado ponto, na interseção da Rua João Antônio Boni com a Rua Hipólito José da Costa, o condutor perdeu o controle e colidiu frontalmente com o muro de uma residência , causando danos tanto à estrutura quanto ao automóvel. Durante a ação , o suspeito tentou abandonar o veículo, mas foi rapidamente contido, imobilizado.

Em vistoria, foi constatado por meio do número de chassi que o veículo, na verdade, correspondia a um Toyota Corolla com placas FOK6I30 – registrado como produto de furto em Jaguariúna, ocorrido em outubro de 2024 –, divergindo da placa exibida, que pertencia a outro automóvel do mesmo modelo, sem registro de ocorrência.

Questionado, o acusado afirmou ter adquirido o veículo há aproximadamente quatro meses, em uma feira de troca, pagando o valor de R$ 5.000,00, alegando desconhecer sua procedência irregular. Um perito da polícia técnico-científica foi acionado ao local para realizar os trabalhos de perícia e, após a liberação, a ocorrência foi conduzida à CPJ de São Carlos. O caso foi apresentado ao delegado plantonista, que registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o suspeito ao centro de triagem .

