Após negociação na "Feira do Rolo", PM recupera moto furtada em São Carlos

Uma motocicleta Honda Twister CB 300, furtada em data anterior, foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (5), no bairro Itamaraty, em São Carlos. A ação ocorreu por volta das 22h43, na Rua João Muniz.

Durante diligências, policiais receberam informações de que o veículo estaria na posse de um suspeito que teria adquirido a moto por meio de um grupo de “feira do rolo”. A equipe iniciou busca e localizou o homem em frente à sua residência. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, em entrevista, ele confessou ter comprado o veículo um dia antes e relatou ter guardado a motocicleta na casa de um amigo.

As equipes se deslocaram até o endereço informado, onde o responsável pelo imóvel autorizou a entrada dos policiais. A motocicleta estava escondida em um quarto nos fundos da residência.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados ao Plantão Policial. O delegado plantonista elaborou boletim de ocorrência por receptação, liberando as partes após oitivas. O proprietário da Twister compareceu à delegacia e teve seu veículo restituído.

