(16) 99963-6036
sábado, 06 de dezembro de 2025
Segurança

Após negociação na "Feira do Rolo", PM recupera moto furtada em São Carlos

06 Dez 2025 - 09h48Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Após negociação na "Feira do Rolo", PM recupera moto furtada em São Carlos -

Uma motocicleta Honda Twister CB 300, furtada em data anterior, foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (5), no bairro Itamaraty, em São Carlos. A ação ocorreu por volta das 22h43, na Rua João Muniz.

Durante diligências, policiais receberam informações de que o veículo estaria na posse de um suspeito que teria adquirido a moto por meio de um grupo de “feira do rolo”. A equipe iniciou busca e localizou o homem em frente à sua residência. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, em entrevista, ele confessou ter comprado o veículo um dia antes e relatou ter guardado a motocicleta na casa de um amigo.

As equipes se deslocaram até o endereço informado, onde o responsável pelo imóvel autorizou a entrada dos policiais. A motocicleta estava escondida em um quarto nos fundos da residência.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados ao Plantão Policial. O delegado plantonista elaborou boletim de ocorrência por receptação, liberando as partes após oitivas. O proprietário da Twister compareceu à delegacia e teve seu veículo restituído.

Leia Também

Homem que morreu prensado por caminhão tinha 42 anos
Fatalidade 10h04 - 06 Dez 2025

Homem que morreu prensado por caminhão tinha 42 anos

Adolescente é detido com motocicleta furtada em Araraquara
Santa Angelina 09h44 - 06 Dez 2025

Adolescente é detido com motocicleta furtada em Araraquara

Homem morre prensado por caminhão no Cruzeiro do Sul
Segurança08h21 - 06 Dez 2025

Homem morre prensado por caminhão no Cruzeiro do Sul

Mulher foge após ser agredida e Guarda Municipal resgata filhos em ocorrência de violência doméstica
Segurança06h08 - 06 Dez 2025

Mulher foge após ser agredida e Guarda Municipal resgata filhos em ocorrência de violência doméstica

Mulher é detida em flagrante após "arrastão" no calçadão
Segurança18h14 - 05 Dez 2025

Mulher é detida em flagrante após "arrastão" no calçadão

Últimas Notícias