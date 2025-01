Após matéria publicada pelo São Carlos Agora, jovem que estava desaparecido é encontrado

Compartilhar no facebook

Um jovem de 23 anos, morador de Água Vermelha, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (16), foi localizado neste sábado (18), após a publicação de uma notícia sobre seu desaparecimento, no SCA.

A mãe do rapaz havia registrado um boletim de ocorrência pelo seu desaparecimento, relatando que seu filho saiu de casa dizendo que ia até um comércio vizinho para tentar trocar um dinheiro, mas não voltou mais.

Ela esteve no estabelecimento comercial, onde disseram que ele esteve lá, trocou o dinheiro e foi embora, não sendo mais localizado até a publicação da notícia de seu desaparecimento, quando uma leitora entrou em contato com a nossa equipe, avisando que ele estava no Jardim Paulistano.

Os familiares foram avisados, indo até o local e encontrando o desaparecido.

