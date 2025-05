Após mal súbito, motorista perde controle e colide carro em barranco

Compartilhar no facebook

Carro ficou imobilizado em um barranco na Bernardino Fernandes Nunes - Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 37 anos escapou ileso após ter um mal súbito ao volante e colidir em um barranco na tarde desta sexta-feira, 23, em São Carlos. O SAMU atendeu a ocorrência, porém ele negou atendimento médico, mesmo após desmaiar ao volante.

Segundo apurado, a vítima reside em Araraquara e estava a caminho do trabalho na TAM e transitava no sentido interior/capital da rodovia Washington Luís (SP-310) e no km 236 teria tido um mal súbito e desmaiou.

Como consequência perdeu o controle da direção do carro que atingiu uma defensa metálica, “rampou” e foi parar na rua Bernardino Fernandes Nunes, colidindo em um barranco.

Após recuperar os sentidos, chegou a receber cuidados de socorristas do SAMU, porém negou atendimento médico.

