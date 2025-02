Após invadir ranchos, homem é morto com dois tiros em Porto Ferreira

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem, que não portava documentos e suspeito de praticar furtos em ranchos na Vila Sybila, em Porto Ferreira, foi morto a tiros aos 30 minutos desta quinta-feira, 6, em um imóvel na Avenida Nossa Senhora Aparecida.

Segundo consta em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, policiais militares foram acionados para atender a um furto em andamento no bairro, já que um homem estaria invadindo ranchos naquela região.

Durante diligências, um PM chegou a ver um suspeito nos fundos de um imóvel e devido a baixa luminosidade, efetuou um disparo ao ver o acusado fazer menção de sacar algo que estaria em sua cintura. Ato contínuo, o suspeito fugiu.

Quando finalizavam a ocorrência, a mesma viatura foi acionada via Copom, pois um bombeiro de 29 anos, proprietário de uma chácara, teria efetuado dois disparos em um homem e posteriormente teria solicitado socorro médico.

No local, os policiais notaram que o baleado seria o mesmo suspeito que estaria no imóvel anterior e ao questionar o bombeiro sobre o tiro, ele teria dito que o desconhecido, armado com uma faca, entrou em sua chácara e mesmo sendo advertido para sair, partiu em sua direção. Para se defender, efetuou dois tiros, acertando o tórax do suspeito que morreu a caminho da Santa Casa.

A equipe pericial de São Carlos foi acionada e apreenderam a faca utilizada pelo suspeito que ainda portava uma corda. Uma pistola e um revólver também foram apreendidos. O corpo do desconhecido foi encaminhado para o IML.

