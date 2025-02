Após intensa perseguição, dupla é presa com drogas em São Carlos

Drogas apreendidas -

Na madrugada deste sábado (15), uma perseguição policial terminou com a prisão de três indivíduos e a apreensão de entorpecentes em São Carlos.

Durante patrulhamento na Praça Itália, policiais da 2º Companhia, avistaram um VW/Jetta, cujo condutor acelerou ao notar a presença da viatura. A equipe iniciou o acompanhamento. O veículo seguiu em alta velocidade por diversas vias da cidade, desrespeitando a segurança do trânsito.

Em meio à fuga, um dos ocupantes abriu a porta traseira e se jogou do carro em movimento. Enquanto isso, os outros dois indivíduos continuaram a fuga até a Rua 28 de Setembro, onde simularam uma parada e, ao notar a aproximação policial, arrancaram novamente. O acompanhamento seguiu até a Rua Antônio Blanco, onde o carro colidiu com um VW/Polo, mas seguiu em alta velocidade. O veículo foi finalmente interceptado na altura do número 667 da mesma rua.

Na abordagem, foi realizada revista pessoal nos ocupantes, sem que nada de ilícito fosse encontrado. No entanto, uma busca veicular revelou uma porção de substância aparentando ser maconha sob o banco do motorista e 14 eppendorfs de substância semelhante à cocaína escondidos no compartimento de ventilação do apoio de braço traseiro.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos indivíduos.

Os suspeitos foram levados ao Plantão da Polícia Judiciária de São Carlos. O delegado de plantão registrou um boletim de ocorrência e liberou os indivíduos após os procedimentos legais. O veículo foi removido ao pátio pelo guincho.

Leia Também