Após furto, vítima persegue acusada do crime e entra luta corporal no centro

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto terminou em vias de fato envolvendo duas mulheres no final da tarde desta quinta-feira, 15, no centro de São Carlos. A acusada do crime e a vítima brigaram em plena via pública.

Policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência envolvendo uma briga entre duas pessoas. No local, apuraram que uma comerciante de 49 anos trocou agressões com uma mulher de 32 anos, que teria furtado sua loja, na rua Episcopal.

Indagada, a vítima disse que a acusada entrou em sua loja e se apoderou de diversos acessórios infantis, que totalizou R$ 129 e saiu correndo. A comerciante percebeu e saiu em perseguição, abordando-a em um ponto de ônibus, onde teve início discussão e briga. A vítima teria dado uma mordida em uma das mãos da suspeita. Os objetos furtados, que teriam sido furtados, estavam espalhados pelo chão.

Os PMs questionaram também a acusada que negou o crime e que pagou pelos produtos, contudo, não apresentou comprovantes da compra. Com a suspeita, havia, ainda, um vestido infantil, que seria de outro estabelecimento comercial.

Diante dos fatos, as envolvidas foram encaminhadas à CPJ. A acusada foi liberada em seguida, porém o caso será investigado.

