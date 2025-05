São-carlense tem celular furtado no Rio de Janeiro e prejuízo de quase R$ 3 mil

Compartilhar no facebook

Furto de celular - Crédito: Pixabay

Um morador de São Carlos, de 30 anos, passou por uma experiência traumática durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Na madrugada da última sexta-feira (16), ele foi vítima de furto na região da Praça dos Arcos da Lapa, um dos pontos turísticos e boêmios mais conhecidos da capital fluminense.

O caso só foi registrado oficialmente nesta quinta-feira (22), na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos.

De acordo com o relato da vítima, seu celular foi furtado durante o passeio. Minutos depois, ele percebeu, por meio do aplicativo do banco, que o criminoso havia conseguido acesso a suas informações financeiras e realizou compras indevidas que somam o valor de R$ 2.750,70.

Além do transtorno emocional, o prejuízo financeiro aumentou ainda mais a frustração do são-carlense, que agora busca meios legais para tentar recuperar parte do valor perdido e responsabilizar os envolvidos.

