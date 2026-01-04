(16) 99963-6036
Segurança

Após furto, homem é flagrado dormindo no forro de residência em Santa Felícia

04 Jan 2026 - 12h59Por Da redação
Crédito: Roberto De Santi


Um homem de 29 anos foi detido na manhã deste domingo (4) após praticar furto de fiação elétrica em uma residência desativada, localizada na Rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

A equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de furto em andamento no imóvel. Ao chegar ao local, os policiais realizaram vistoria na residência e, durante as buscas, localizaram o suspeito escondido no forro da casa.

De forma inusitada, o indivíduo foi encontrado dormindo no local, com os fios e demais materiais furtados ao seu lado. Ele foi acordado pelos policiais, detido em flagrante e retirado do forro da residência.
Em seguida, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, juntamente com os objetos recuperados, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial da Polícia Civil. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

