Após furto, bandidos fogem e abandonam até a bicicleta deles

Um furto mal sucedido terminou com os bandidos abandonando até mesmo a bicicleta que estava com eles, na tarde deste domingo (25), na Rua José Favoreto, no Jardim Hikare.

A Guarda Municipal foi acionada com a denúncia que haveria um furto em andamento, em uma chácara localizada no endereço citado e enviou uma equipe para averiguar.

Ao ver a viatura se aproximando, os dois ladrões fugiram e abandonaram não só os objetos que haviam separado para furtar, mas também a bicicleta deles.

Os autores do furto não foram mais localizados e os objetos foram apresentados no plantão policial, sendo devolvidos ao proprietário, com excessão da bicicleta, que permaneceu apreendida.

