Polícia Rodoviária apreende caminhonete furtada em Ribeirão Preto; motorista é detido em canavial

Crédito: divulgação

Uma ação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma caminhonete Toyota Hilux, produto de furto em Ribeirão Preto no dia 6 de setembro, e na detenção de um homem de 38 anos, na tarde desta terça-feira (9), entre São Carlos e Ibaté.

A ocorrência teve início na rodovia Engenheiro Thales Lorena Peixoto Junior (SP-318), nas proximidades do trevo da Latam, quando equipes avistaram dois veículos em atitude suspeita: uma Hilux com o vidro quebrado e um Jeep Compass branco na retaguarda. Durante a tentativa de abordagem, o Compass foi parado e identificado como sendo conduzido por uma mulher de 40 anos, esposa do suspeito que estava na caminhonete. Já o condutor da Hilux desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

O acompanhamento policial seguiu pela rodovia Washington Luís (SP-310), sentido Araraquara, quando foi solicitado apoio de outras viaturas do policiamento urbano. O motorista atravessou o canteiro central e conseguiu despistar momentaneamente as equipes. Pouco depois, a caminhonete foi localizada abandonada em um canavial às margens do km 245 da rodovia, região de Ibaté.

Em patrulhamento, policiais do 38º BPM/I localizaram o suspeito próximo a uma pista de aeromodelismo, onde ele tentou fugir a pé, mas acabou detido. Questionado, afirmou ter adquirido o veículo por R$ 20 mil na cidade de Ribeirão Preto, após negociação por meio de uma rede social, alegando que acreditava se tratar de um carro de “NP” (não porta documento).

A esposa do detido relatou que o acompanhou até Ribeirão Preto para buscar a caminhonete, retornando pela SP-318 até o ponto onde ambos foram abordados.

A caminhonete apresentava placa adulterada e foi confirmada como dublê de outro veículo regular. O caso foi registrado como receptação de veículo furtado e adulteração de sinal identificador, sendo encaminhado à Polícia Civil de Ibaté.

