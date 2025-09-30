(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Segurança

Após enviar nudes pela internet, homem é vítima de extorsão em São Carlos

30 Set 2025 - 10h49
Golpe celular - Crédito: FreepikGolpe celular - Crédito: Freepik

Um homem de 52 anos registrou boletim de ocorrência após ser vítima de estelionato virtual em São Carlos. O caso aconteceu no último dia 24, mas foi comunicado à Polícia Civil nesta segunda-feira (29).

Segundo o relato, ele foi abordado por uma suposta mulher por meio do aplicativo WhatsApp. Após alguns dias de conversas, que evoluíram para troca de fotos e vídeos, o homem recebeu uma mensagem de um indivíduo que se apresentou como pai da jovem, alegando que ela seria menor de idade. O autor ameaçou registrar denúncia na delegacia caso não houvesse pagamento.

No dia seguinte, a vítima recebeu ainda uma foto de um suposto policial civil do Rio Grande do Sul e, em seguida, uma ligação. Nesse contato, o indivíduo exigiu o pagamento de R$ 5 mil para que o caso não fosse exposto.

