Após efetuar disparos com pistola, homem é preso pela PM com grande quantidade de drogas

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio no final da noite desta terça-feira (27), no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Tudo começou quando o Centro de Operações (COPOM) da Polícia Militar recebeu informações de disparos de arma de fogo que teria ocorrido na rua Nossa Senhora Auxiliadora, bairro Planalto Paraíso. No local os policiais apuraram que o autor foi até uma casa e chamou por um homem e quando ele saiu, passou a efetuar vários disparos. O morador conseguiu correr e não foi atingido. Em seguida o acusado fugiu em um Celta na companhia de uma mulher.

PMs sairam em patrulhamento e na rua Miltinho Olaio, Santa Angelina, localizaram o GM/Celta e no interior o autor e a mulher. No carro dele os policiais localizaram uma pistola calibre 9 milimetros e no porta malas do veículo uma grande quantidade de maconha, crack e cocaína.

Diante do flagrante o acusado foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuado por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e disparo de arma de fogo. Ele foi recolhido ao Centro de Triagem, onde será submetido a audiência de custódia nesta quarta-feira (28).

