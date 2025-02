Após discussão, casal briga no Jardim Centenário

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma discussão entre um casal terminou em agressão por volta das 19h deste domingo, 2, em uma casa no Jardim Centenário. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

As versões dos envolvidos são as mesmas e os motivos do desentendimento seriam por motivos particulares.

A mulher, de 38 anos, relatou que ambos discutiram na hora do almoço e em seguida o companheiro, de 41 anos, saiu para ‘espairecer’ e ela foi dormir.

Horas depois o homem retornou e teria consumido bebida alcoólica. Teve início nova discussão quando ele optou por encerrar e o relacionamento e após pegar seus pertences e um pote de creatina ocorreu o desentendimento.

A mulher teria ido para cima e ele, para se defender, teria aplicado um “mata-leão”. Ela teria se soltado, gritou por socorro e acionou a PM. Posteriormente ambos foram encaminhados à CPJ para as deliberações necessárias.

