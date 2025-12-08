Após denúncia, PM detém menores por tráfico no Jacobucci

Após uma denúncia anônima apontar possível tráfico de drogas na Rua Caetano Barion, a Polícia Militar deteve dois menores na manhã desta segunda-feira (8), no bairro Jacobucci, em São Carlos.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram uma adolescente de 15 anos e um adolescente de 17 anos sentados na calçada. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois tentaram fugir, mas foram rapidamente abordados.

Com a menor, a equipe localizou uma quantia em dinheiro. Já com o adolescente nada foi encontrado, porém, em vistoria em frente a uma empresa onde ele estava, os policiais localizaram uma caixinha de óculos escondida entre o portão e o muro, contendo porções de drogas.

Diante da situação, ambos foram conduzidos ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. Os adolescentes foram posteriormente entregues aos responsáveis.

