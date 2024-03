Após colisão, veículo sobe na calçada no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Veículos envolvidos no acidente: danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito no centro de São Carlos na manhã desta terça-feira, 26. Ninguém ficou ferido e no cruzamento, há sinalização eletrônica feita por semáforos com o intuito de orientar os motoristas.

Uma Spin transitava pela rua São Joaquim e pela rua Major José Inácio, estaria a Saveiro. Por motivos ignorados, ocorreu a colisão lateral e um dos veículos chegou a subir na calçada.

