Após colisão, veículo colide em outros três estacionados no Centro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local da colisão - Crédito: Gabriel Henrique

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na madrugada desta sexta-feira (7), no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Doutor Carlos Botelho, no Centro.

Segundo informações, o condutor do GM Onix seguia pela avenida e no cruzamento houve a colisão com um Fiat Palio. O semáforo estava operando amarelo intermitente para ambos.

Com o impacto o Ônix ficou desgovernado e atingiu um Gol, um Onix e uma moto que estavam estacionados pela avenida.

O Ônix preto estava com a documentação irregular e por isso foi recolhido ao pátio pela Polícia Militar. Não foi necessário o acionamento de socorro médico, já que os envolvidos tiveram apenas escoriações leves.

Leia Também