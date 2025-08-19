(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Segurança

Após colisão, Uno invade terreno e colide contra residência no Astolpho

19 Ago 2025 - 07h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Após colisão, Uno invade terreno e colide contra residência no Astolpho - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (18), uma colisão entre dois veículos foi registrada no bairro Astolpho Luiz do Prado, em São Carlos.

De acordo com informações, o condutor de um Fiat Uno seguia pela rua Antônio José Hildebrand, sentido bairro, quando não respeitou a sinalização de “pare” e acabou colidindo com outro automóvel. Com o impacto, o Uno perdeu o controle, invadiu um terreno e atingiu o muro de uma residência.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O veículo Uno foi recolhido ao pátio municipal por estar com o licenciamento vencido, e o motorista não possuía CNH.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Leia Também

Dupla é flagrada tentando furtar fiação de cobre na Vila Isabel
Segurança08h25 - 19 Ago 2025

Dupla é flagrada tentando furtar fiação de cobre na Vila Isabel

Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros no bairro Vila Nery
Susto 06h29 - 19 Ago 2025

Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros no bairro Vila Nery

Moto de homem desaparecido é localizada em área de canavial em São Carlos
Segurança17h23 - 18 Ago 2025

Moto de homem desaparecido é localizada em área de canavial em São Carlos

Homem fica ferido após queda de moto na região do Serasa
Segurança17h08 - 18 Ago 2025

Homem fica ferido após queda de moto na região do Serasa

Deficiente visual é atropelado no Jardim Brasil
Segurança16h41 - 18 Ago 2025

Deficiente visual é atropelado no Jardim Brasil

Últimas Notícias