Após colisão, Uno invade terreno e colide contra residência no Astolpho

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (18), uma colisão entre dois veículos foi registrada no bairro Astolpho Luiz do Prado, em São Carlos.

De acordo com informações, o condutor de um Fiat Uno seguia pela rua Antônio José Hildebrand, sentido bairro, quando não respeitou a sinalização de “pare” e acabou colidindo com outro automóvel. Com o impacto, o Uno perdeu o controle, invadiu um terreno e atingiu o muro de uma residência.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O veículo Uno foi recolhido ao pátio municipal por estar com o licenciamento vencido, e o motorista não possuía CNH.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

