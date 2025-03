Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Uno e van envolvidos no acidente: danos materiais de grande monta no veículo - Crédito: Maycon Maximimo

Uma colisão traseira, seguida de um tombamento, deixou uma motorista de 35 anos ferida no começo a tarde desta segunda-feira, 31. Chovia na hora do acidente.

No km 241 – sentido capital/interior – ocorrem obras na pista de rolamento e uma faixa está interditada. Em determinado momento, o motorista de um caminhão entrou à esquerda e o Uno que vinha logo atrás, dirigido pela vítima, não conseguiu frear a tempo, ocorrendo a primeira colisão.

Segundos após, uma van com estudantes (crianças), colidiu na traseira do Uno, empurrando-o novamente para a traseira do caminhão, se chocando novamente. Sem seguida, o veículo tombou.

A motorista do Uno, com ferimentos, foi socorrida pela unidade resgate da concessionária que administra à Santa Casa para atendimento médico. O SAMU e a unidade resgate do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência.

Leia Também