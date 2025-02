Após colisão, motociclista vai parar embaixo de veículo no centro de São Carlos

Para-brisas do veículo quebrou após impacto do corpo do motociclista - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente marcou o início da tarde desta quarta-feira, 12, no centro de São Carlos, quando um motociclista de 70 anos, após a pancada, foi parar embaixo de um veículo.

Segundo apurado, a vítima seria da cidade de Matão e estava em São Carlos a trabalho e pilotava sua moto pela rua 13 de Maio e no cruzamento com a rua Visconde de Inhaúma não teria parado o veículo. Fez a travessia da rua sem os devidos cuidados e ocorreu a colisão em um veículo.

O corpo do motociclista se chocou contra o para-brisas do carro, quebrando. Em seguida, o corpo da vítima foi parar embaixo do veículo. Com ferimentos pelo corpo, foi socorrido à Santa Casa pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros.

