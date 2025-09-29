Após colisão, carro capota na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (29), um capotamento foi registrado na alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310), no km 228, sentido SP-215, próximo à empresa Mapfre, em São Carlos.

Segundo informações, a condutora de um veículo Classic seguia pela alça quando um Space Fox branco teria entrado no acesso ao mesmo tempo, ocasionando uma colisão lateral. Com o impacto, a motorista perdeu o controle da direção, caiu em uma valera de escoamento de água e acabou capotando.

Pessoas que trafegavam logo atrás prestaram os primeiros atendimentos, acionaram a EcoNoroeste e também anotaram a placa do veículo causador, repassando à Polícia Rodoviária, que esteve no local para o registro da ocorrência.

O condutor do Space Fox deixou o local. Já a vítima foi socorrida pela equipe da concessionária e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com ferimentos leves.

