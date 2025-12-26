(16) 99963-6036
Após chegar em casa dois minutos atrasada, jovem é agredida pela mãe em São Carlos

26 Dez 2025 - 09h41Por Da redação
Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na noite de terça-feira (23) em um apartamento localizado no Parque Industrial, em São Carlos.  doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma jovem de 20 anos, relatou que foi agredida pela própria mãe, de 44 anos, após chegar em casa cerca de dois minutos depois do horário combinado. Segundo o relato, a mãe tentou tomar o celular da filha e, diante da resistência, passou a agredi-la com puxões de cabelo, tapas e arranhões.

Ainda conforme o registro policial, durante as agressões, o irmão da vítima, uma criança de 11 anos, tentou intervir pedindo que a briga cessasse. Neste momento, a mulher teria atingido o menino com um chinelo na cabeça e o empurrado até um quarto do apartamento. As agressões só teriam cessado após vizinhos ouvirem a confusão e irem até o local.

O pai da criança, de 46 anos, compareceu à delegacia e informou que possui guarda compartilhada do filho. Diante disso, foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML), entregue ao genitor.

