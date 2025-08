Após beber suco oferecido por desconhecido, mulher se sente dopada e se perde na estrada

Compartilhar no facebook

Dirigindo com a visão turva

Uma mulher de 46 anos procurou a Polícia Civil para relatar um possível caso de adulteração de bebida ocorrido em um bar localizado na Rua Nove de Julho, na região do Jardim Lutfalla, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, ela estava acompanhada de uma amiga no local e afirmou não estar consumindo bebida alcoólica quando um homem desconhecido se aproximou e ofereceu um drink, que foi recusado. Em seguida, ele teria oferecido um suco, que ela aceitou. Pouco tempo após ingerir a bebida, a mulher disse ter começado a se sentir desorientada, como se estivesse dopada. Mesmo com insistência do rapaz para levá-la embora, ela recusou a carona, conseguiu se desvencilhar e foi embora dirigindo.

Ainda segundo o relato, ela acabou errando o caminho para casa e, desorientada, seguiu em direção à rodovia, parando na região das Cabaceiras. Assustada, fugiu de pessoas que tentavam ajudá-la até ser abordada pela polícia. O veículo foi guinchado e ela recebeu duas multas — uma delas relacionada ao estado dos pneus. A mulher ainda relatou que não foi convidada a fazer o teste do bafômetro, embora a autuação aponte recusa.

No dia seguinte, ela buscou atendimento médico em razão de náuseas, tontura, dor de cabeça e visão turva. A ocorrência foi inicialmente registrada como natureza não criminal, mas encaminhada à 3ª Delegacia de Polícia de São Carlos para análise e possível reclassificação. A vítima foi orientada a comparecer à delegacia para prestar depoimento e apresentar testemunhas.

