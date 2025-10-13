Após assalto em residência em Itápolis, acusados são presos no Cidade Aracy

Veículo com placas adulteradas estava na garagem da casa - Crédito: Maycon Maximino

Um casal de empresários idosos foi vítima de um roubo na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 7h, na cidade de Itápolis. Cinco criminosos invadiram a residência, sendo um deles armado com uma pistola calibre .380 da marca Bersa e outro com uma faca. O casal foi rendido e amarrado no banheiro, enquanto os assaltantes reviravam o imóvel.

Do local, os bandidos levaram joias, relógios de coleção, roupas, tênis de grife, bebidas de alto valor, dinheiro e uma pistola calibre .765 da marca Taurus, registrada e legalizada, pertencente ao empresário. Após a fuga, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar.

Por meio de rastreamento de um dos objetos levados, foi possível localizar o endereço onde os criminosos estavam escondidos, em São Carlos, na Rua Alto de Carvalho, no bairro Araci I. Equipes de segurança particular da vítima, juntamente com o neto do casal, foram até o local e acionaram a Polícia Militar de São Carlos.

Sob o comando do tenente Carvalho, os policiais cercaram o imóvel e encontraram cinco suspeitos no interior da residência. Após breve resistência, os indivíduos se renderam e foram detidos.

Na garagem da casa, os policiais encontraram um Volkswagen Polo Track branco com placas adulteradas, além de outras placas de veículos dentro do imóvel, que, segundo a PM, seriam utilizadas pelos criminosos em roubos realizados em outras cidades.

Durante as buscas, foram recuperados todos os produtos do crime, incluindo:

1 pistola calibre .380 marca Bersa, com 14 munições (arma usada pelos criminosos no roubo);

1 pistola calibre .765 marca Taurus, com 10 munições (arma legalizada do empresário);

R$ 2.369,50 em dinheiro;

Diversas joias e relógios de coleção da vítima;

Bebidas de alto valor, encontradas dentro da geladeira;

Roupas e tênis de grife.

As duas armas estavam escondidas debaixo de um colchão, junto ao dinheiro.

Os cinco suspeitos, não residentes em São Carlos, seriam da capital paulista e alguns naturais do Ceará, e já possuiriam passagens policiais. Todos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde o caso está sendo registrado.

O delegado de plantão acompanha a ocorrência, e novas informações poderão ser divulgadas nas próximas horas.

