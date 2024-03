Após acompanhamento, Trânsito aborda moto com queixa de furto

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Agentes de trânsito da Prefeitura Municipal de São Carlos flagraram uma mulher que conduzia uma motocicleta com queixa de furto na manhã deste sábado (2).

Segundo informações, os agentes estavam em patrulhamento pelo viaduto Antônio Massei, por conta de uma obra que está sendo executada no local, quando consultaram a placa de uma moto que passava pela via. Eles verificaram que o veículo estava com queixa de furto e iniciaram o acompanhamento.

A abordagem foi feita logo em seguida na avenida Doutor Teixeira de Barros (rua Larga). No local os agentes acionaram a Guarda Municipal e a ocorrência está sendo apresentada no plantão policial. Segundo a condutora, a moto foi furtada e ela mesmo recuperou, porém não providenciou a baixa da queixa. Entretanto, o veículo está com o licenciamento atrasado.

