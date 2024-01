Após acidente, jovem é internada em estado gravissimo na Santa Casa; familiares pedem orações

SIGA O SCA NO

É grave o estado de saúde da jovem Maria Eduarda Pereira Cosmo que se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada do último domingo (28), em uma rotatória na avenida Bruno Ruggiero Filho, em São Carlos. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e familiares pedem orações para que ela se recupere. “Venho através deste post pedir oração para a minha irmã. Ela sofreu um acidente de moto e encontra-se em coma na UTI. Você vai sair dessa, você é forte, eu creio. Já deu tudo certo! Eu nunca vou soltar a sua mão”, postou a irmã em uma rede social.

Segundo o SCA apurou, a Polícia Militar foi acionada no local, onde encontrou a moça caída com sangramento na face. Ao lado, uma motocicleta Honda/Falcon. Segundo populares disseram aos policiais, o condutor da moto deixou o local, não prestando auxilio à vítima. Posteriormente compareceu uma mulher se identificando como mãe do motociclista, a qual disse que o seu filho havia entrado em contato por telefone avisando sobre o ocorrido e em seguida “sumiu”.

A mulher foi socorrida por equipes do SAMU e encaminhada até a Santa Casa, onde permanece internada em estado grave. Ela é moradora na cidade de Ibaté.

