Após acidente, homem é agredido com socos e chutes em estacionamento de supermercado

Um homem de 50 anos ficou ferido após ser agredido durante uma discussão no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida São Carlos, na Vila Lutfalla, em São Carlos. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deixava o estacionamento com seu veículo quando precisou aguardar outros carros à frente. Nesse momento, outro automóvel colidiu contra a porta do lado do motorista. Mesmo após a vítima acionar a buzina para tentar evitar o impacto, a colisão ocorreu.

Após o acidente, os dois condutores desceram dos veículos para conversar. Enquanto a vítima registrava a situação com o celular, o outro envolvido — um homem ainda não identificado — passou a agredi-la com socos, atingindo a região da testa. A vítima caiu ao solo e continuou sendo agredida com chutes.

Em seguida, ao ser informada de que a polícia seria acionada, o agressor fugiu do local. A vítima sofreu lesões na cabeça, costas, pescoço e mãos. Foi requisitado exame de corpo de delito e ela foi orientada a apresentar imagens e fotos do ocorrido na delegacia responsável pela área.

O caso foi registrado na Polícia Civil e segue sob investigação.

