Ao tentar esfaquear marido, mulher leva paulada na cabeça em São Carlos

Policiais militares atenderam a ocorrência, porém ninguém foi detido - Crédito: Maycon Maximino

Uma briga entre um casal terminou em uma tentativa de esfaqueamento e uma paulada na cabeça. O fato teria ocorrido na noite desta segunda-feira, 5, no cruzamento das ruas Paraná com a Ceará, Jardim Pacaembu.

Uma equipe do Samu chegou a ir no local pois havia um chamado dando conta de um possível esfaqueamento. Para dar suporte ao atendimento médico, foram acionados policiais militares que localizaram uma mulher com uma lesão na cabeça.

Indagada, ela disse tentou esfaquear o marido que, por sua vez, para se defender, teria dado uma paulada em sua cabeça, causando o ferimento. O agressor não estava no local.

Já a vítima teria dispensado atendimento médico do Samu e por meios próprios foi até à UPA Vila Prado para atendimento médico. Consta ainda que a mulher não quis representar contra o marido.

