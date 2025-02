Ao tentar comprar moto, homem cai em golpe e perde R$ 4,5 mil em São Carlos

Compartilhar no facebook

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Como diz o velho ditado popular, a “pressa é inimiga da perfeição” e o desejo de ter uma moto rapidamente, sem apurar a origem e quem estaria negociando fez com que um homem de 33 anos, residente na Vila Brasília, caísse em um golpe e perdesse o equivalente a R$ 4,5 mil nesta quinta-feira, 27. O crime de estelionato foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

Segundo apurado, a vítima teria visto em uma “feira do rolo” nas redes sociais a venda de uma Twister por R$ 4,5 mil. Como o preço estaria bem abaixo do mercado, entrou em contato com o suposto vendedor que disse que a moto pertenceria ao seu primo e estaria incumbido da negociação.

Como muita lábia, o estelionatário teria convencido a vítima a fazer o PIX no valor em questão e a vontade de ter o veículo era grande que ela fez a transferência e posteriormente soube que tinha sido vítima do estelionato e arcou com o prejuízo.

