Ambulância transportando paciente capota na SP-326

Uma ambulância se envolveu em um acidente na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), no município de Bebedouro, na manhã desta terça-feira (27).

Segundo informações da Artesp, o acidente ocorreu no sentido capital/interior. Imagens do circuito interno de monitoramento (CFTV) mostram que o condutor da ambulância tentou evitar a colisão com um veículo pesado à frente. Para isso, desviou para a faixa da esquerda, momento em que perdeu o controle e, ao tentar retornar, o veículo capotou, parando no gramado lateral da rodovia.

Três pessoas estavam na ambulância: uma saiu ilesa e duas tiveram ferimentos leves. A ambulância transportava um paciente em tratamento no momento do acidente.

