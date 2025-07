Amarok colide em árvore no Centro

Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste sábado (19) um homem colidiu com uma árvore enquanto dirigia uma caminhonete Amarok branca Rua Belarmino Indalécio de Souza da região do centro, em São Carlos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O SAMU foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem até a UPA da Vila Prado. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos aparentes.

A Polícia Militar esteve no local e irá apurar as circunstâncias do acidente, tomando as medidas administrativas cabíveis, o veículo será recolhido ao pátio pois está com documento atrasado.

Leia Também