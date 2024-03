Alunos brigam na saída da escola Jesuíno de Arruda; dois são detidos por desacato

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo repudia todo e qualquer ato de violência dentro ou fora das escolas. No momento da agressão, que ocorreu fora da escola, a Ronda Escolar estava presente e os envolvidos foram contidos. A gestão escolar chamou os responsáveis e acompanhou os estudantes à delegacia onde foi registrado um boletim de ocorrência. O caso foi inserido na Plataforma Conviva (Placon).

Uma equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) reforçará as estratégias de mediação de conflitos na unidade e o profissional do Programa Psicólogos na Educação intensificará atividades e rodas de conversa com os alunos.