Aluno desacata professora em escola estadual de São Carlos e caso vai parar na Polícia Civil

26 Set 2025 - 08h44Por Da redação
Escola Dr. Álvaro Guião - Crédito: divulgaçãoEscola Dr. Álvaro Guião - Crédito: divulgação

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência de desacato envolvendo um estudante de 17 anos da Escola Estadual Álvaro Guião, localizada na região central de São Carlos. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (24), por volta das 11h50, na Avenida São Carlos.

De acordo com o registro, durante uma aula, o aluno passou a gritar contra a professora, ofendendo-a e desrespeitando-a perante os demais presentes. A vítima relatou ter se sentido humilhada e constrangida, caracterizando a prática de desacato a funcionário público no exercício da função.

A denúncia foi inicialmente feita por meio da Delegacia Eletrônica e, em razão da complexidade do fato narrado, encaminhada ao 3º Distrito Policial de São Carlos, que dará sequência às apurações.

