Aluno desacata professora em escola estadual de São Carlos e caso vai parar na Polícia Civil

Escola Dr. Álvaro Guião - Crédito: divulgação

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência de desacato envolvendo um estudante de 17 anos da Escola Estadual Álvaro Guião, localizada na região central de São Carlos. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (24), por volta das 11h50, na Avenida São Carlos.

De acordo com o registro, durante uma aula, o aluno passou a gritar contra a professora, ofendendo-a e desrespeitando-a perante os demais presentes. A vítima relatou ter se sentido humilhada e constrangida, caracterizando a prática de desacato a funcionário público no exercício da função.

A denúncia foi inicialmente feita por meio da Delegacia Eletrônica e, em razão da complexidade do fato narrado, encaminhada ao 3º Distrito Policial de São Carlos, que dará sequência às apurações.

Leia Também