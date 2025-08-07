Aluno de 13 anos manda professora tomar naquele lugar

Caso foi registrado no plantão policial -

Uma professora de 49 anos registrou um boletim de ocorrência por desacato após ser alvo de agressões verbais por parte de um aluno de 13 anos durante uma aula em uma escola da rede pública municipal de São Carlos. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (5), na Vila Boa Vista II, e foi registrado eletronicamente pela Polícia Civil.

Segundo o relato da educadora, que leciona língua portuguesa, o estudante teria se exaltado ao não receber uma informação sobre o próximo feriado e proferido ofensas contra ela, mandando a "tomar no c*". A docente destacou que o aluno tem histórico de comportamentos inadequados em sala de aula, com episódios de grosseria e tentativas constantes de desestabilizar o ambiente escolar.

A direção e a coordenação da escola foram comunicadas sobre o episódio e devem adotar medidas administrativas.

