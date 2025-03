Aluna de 12 anos briga e sofre agressÃµes em escola estadual de SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

Crime de roubo foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma aluna de 12 anos se envolveu em uma briga e foi agredida por outras duas estudantes, de 12 e 14 anos, no interior da EE José Juliano Neto, na Vila Nery. Como consequência, a vítima teria sofrido ferimentos na boca. As agressões teriam ocorrido na manhã desta segunda-feira, 10 e o caso registrado em boletim de ocorrência no início da madrugada desta terça-feira, 11, na CPJ.

A mãe da vítima teria sido orientada pela direção a buscar a filha por volta das 12h. Porém, como a garota estuda em período integral, a mãe disse que iria buscar ela ao final do dia letivo.

Quando foi até a unidade escolar, além de amparar a filha, foi até a direção buscar informações sobre qual teria sido a atitude da escola e foi informada que uma das agressoras seria transferida. Entretanto, teria informações que a filha estaria sofrendo ameaças das agressoras que iriam agredi-la na saída da escola.

Para resguardar a integridade física da filha, a mãe foi até a CPJ registrar queixa policial para posteriores providencias por parte das autoridades policiais e do Conselho Tutelar.

