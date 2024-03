Alterado, filho agride o pai no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Pai caiu no chão e lesionou um dos braços - Crédito: Maycon Maximino

Um pai de 50 anos acusa o filho, de 20 anos, de agressão. O caso estaria ocorrendo em uma casa no Cidade Aracy.

Policiais militares foram acionados e apuraram junto a vítima que as agressões tiveram início nesta terça-feira, 4. E tudo começou após o pai ter feito um serviço e o dinheiro foi depositado na conta do filho.

Por necessitar do dinheiro, o pai pediu ao filho que recusou a repassar e passou a agredi-lo. Nesta manhã, o episódio se repetiu: o pai pediu o dinheiro ao filho que o agrediu. Ele perdeu o equilíbrio e bateu com a cabeça no chão e feriu um dos braços.

Os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe e o pai disse ainda que o filho seria usuário de entorpecentes e constantemente ficava alterado. O caso será investigado pela PM.

