Alerta no Santa Felícia: falso agente público clona cartão de idoso

Um idoso, morador da Rua Alberto Lanzoni, no bairro Santa Felícia, foi vítima de um golpe na manhã desta sexta-feira (14). O crime ocorreu por volta das 11h30, quando um indivíduo em uma motocicleta abordou a vítima enquanto ela lavava a calçada.

Segundo relatos da família ao São Carlos Agora, o golpista estacionou a moto afirmando ser da Polícia Federal e dizendo que precisava entregar um documento. Para isso, exigiu que o idoso realizasse um pagamento de R$ 2,99, alegando que esse seria um procedimento obrigatório.

O golpista não aceitava dinheiro nem Pix, insistindo para que o valor fosse pago apenas no cartão de débito. Ele sacou uma máquina de cartão própria e pediu que o idoso tentasse passar o cartão várias vezes, porém as transações apareciam como “recusadas”. O golpista disse então que o idoso precisaria ir presencialmente até o Tribunal de Justiça para retirar o documento.

Desconfiado, o idoso decidiu ir até o Tribunal de Justiça verificar a situação e descobriu que se tratava de um golpe. Ao consultar o extrato bancário, percebeu que já haviam sido subtraídos R$ 900. Posteriormente, a família confirmou que o cartão havia sido clonado, resultando em R$ 1.800 em compras online realizadas pelo estelionatário.

A família possui imagens da ação e deseja divulgar o caso para alertar os moradores do Santa Felícia sobre esse novo tipo de golpe, que utiliza falsa identificação de órgãos públicos e máquinas de cartão para enganar idosos.

A orientação é que, em casos semelhantes, jamais se efetuem pagamentos solicitados por desconhecidos, mesmo que digam representar a Justiça, a Polícia Federal ou qualquer órgão público. Nenhuma dessas instituições realiza cobranças ou entregas condicionadas a pagamentos em maquininha.

