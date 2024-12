Alegando ser superdotado, aluno dá trabalho na biblioteca da USP São Carlos

Compartilhar no facebook

Um aluno da USP é acusado de causar incômodos no campus da Avenida Trabalhador São-carlense. De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã de quarta-feira, 18, o aluno em questão estaria causando inconvenientes e atrapalhando os estudos de outros alunos.

De acordo com o declarante, estaria cantando alto, batucando na mesa e estaria conversando com outra pessoa pelas redes sociais. Ao ser solicitado que ele seguisse as regras, se negou, afirmando que não sairia da sala, exigindo respeito, pois seria superdotado. Segundo informações, o aluno em questão teria causado problemas em outros departamentos da USP São Carlos.

