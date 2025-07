Agora: motociclista morre após colidir contra traseira de caminhão na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista morreu após colidir na traseira de um caminhão na manhã desta quinta-feira (31), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu no sentido capital-interior, nas proximidades da base da Polícia Rodoviária. Por motivos ainda desconhecidos, a moto acabou atingindo a parte traseira do caminhão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária que administra a rodovia prestaram os primeiros socorros no local. A vítima, faleceu no local, apesar dos esforços das equipes de socorro.

O trânsito precisou ser temporariamente interditado para o atendimento da ocorrência e retirada dos veículos da pista. As causas do acidente serão investigadas.

