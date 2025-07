"Agora eu sou o pai, e a avó se tornou mãe", diz avô que assumirá cuidado dos netos

Daiana da Silva Miranda Figueiredo - Crédito: arquivo pessoal

Foi sepultado na manhã desta quarta-feira (30), na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo, o corpo de Daiana da Silva Miranda Figueiredo, de 38 anos. Ela foi morta na noite de segunda-feira (28) pelo ex-marido, de 41 anos, no prolongamento do Jardim Medeiros, em São Carlos. O crime, que chocou São Carlos, está sendo investigado como feminicídio.

Uma vizinha da vítima, que socorreu os filhos do casal após o crime, relatou momentos de desespero ao ouvir os gritos de Daiana. “Eu escutei primeiro a pancada no portão e ela gritando: ‘Sai daqui, não faz isso’. Depois ela gritou: ‘Corre!’, acredito que para as crianças. E então, silêncio. Quando fui para minha varanda, vi o menino pedindo socorro, gritando que o pai tinha matado a mãe, que passou a faca no pescoço dela.”

A testemunha relatou ainda o medo pelas crianças: “Com certeza ele ia matar os filhos também. Se eu não coloco as crianças dentro da minha casa, ele teria matado. Eles estavam apavorados, queriam se esconder dentro do banheiro. Liguei a TV com desenho alto para que não ouvissem o que estava acontecendo lá fora. A polícia chegou em cerca de cinco minutos e iniciou a negociação com ele, que não queria se render.”

O pai de Daiana, Jurandir Oliveira de Miranda, desabafou com revolta: “Se eu tivesse ele aqui, eu matava. Segundo o IML, ela levou uma facada e foi pisoteada. Vou levar os netos pra São Paulo. Um menino de 8 anos, autista, e a menina de 4. Eles não vão ficar desamparados. Eu sou o pai agora, e a avó se tornou mãe. Vou criá-los com amor e carinho até o último batimento do meu coração.”

Ele ainda fez um apelo por justiça: “Agora eu quero ver se o homem aqui da terra vai fazer. Deus já está fazendo pela minha filha.”

Fabio Dias de Figueiredo, de 41 anos, acusado pelo crime teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia realizada ontem São Carlos. Ele será encaminhado a um presídio da região.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O autor do crime foi preso e deve responder por feminicídio.

