Agente de trânsito fica ferido após acidente na região da Praça XV

Agente de trânsito, com trauma no tornozelo é recebe atendimento médico - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente deixou uma agente de trânsito de 50 anos ferida na manhã desta sexta-feira, 7, na região da Praça Christiano Altenfelder, a Praça 15, o centro de São Carlos.

A vítima pilotava sua moto pela rua Visconde de Inhaúma e no cruzamento com a rua 15 de Novembro acertou a lateral de um carro.

No local há semáforos e os motivos do acidente serão apurados. A agente de trânsito, com trauma no tornozelo, foi socorrida pelo SAMU à Unimed para atendimento médico. Policiais militares atenderam a ocorrência.

