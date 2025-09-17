Adolescentes são flagrados furtando velotróis de CEMEI no Santa Felícia

Velotrol [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Três adolescentes, todos de 15 anos, foram encaminhados ao Plantão Policial na noite de terça-feira (16) após serem flagrados furtando brinquedos de uma escola municipal de educação infantil, localizada no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada após denúncia de que indivíduos haviam invadido a unidade de ensino. No local, não foram encontrados os suspeitos, mas, durante diligências nas imediações, os agentes localizaram os três jovens carregando dois velotróis de plástico.

Questionados, os adolescentes admitiram ter entrado na escola e retirado os brinquedos. Eles alegaram que pretendiam apenas brincar. Os objetos foram devolvidos ao representante da instituição de ensino, e os adolescentes entregues aos responsáveis legais.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como ato infracional de furto qualificado, cometido mediante concurso de pessoas. A perícia também foi acionada para o local.

