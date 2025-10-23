Adolescentes são flagrados com moto furtada durante Operação Impacto em São Carlos

Durante a Operação Impacto, realizada na noite desta quarta-feira (22), por volta das 20h45, equipes da Força Tática da Polícia Militar apreenderam uma motocicleta furtada e detiveram dois adolescentes no bairro Jardim Ipanema, em São Carlos.

A ação ocorreu na Rua Lourenço Inocentini, quando a equipe do Tático Comando, avistou uma motocicleta Honda CG vermelha ostentando uma placa incorreta, BSK-95D6. Diante da suspeita, os policiais realizaram breve acompanhamento e abordaram o veículo, ocupado por dois jovens.

Durante a verificação, nada de ilícito foi encontrado com os adolescentes. Contudo, ao checar os sinais identificadores da motocicleta, os policiais constataram, por meio do número do motor, que o veículo se tratava de uma Honda CG 125 vermelha, de placa GST-3106, que havia sido furtada em São Carlos no dia 28 de julho deste ano.

Os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada. A motocicleta foi apreendida e os adolescentes liberados na presença de suas genitoras.

