Adolescentes são detidos por tráfico de drogas no São Carlos V

A Polícia Militar foi acionada via COPOM após denúncia anônima informar que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes no local. Ao chegarem na região indicada, os policiais avistaram os suspeitos, que tentaram fugir, mas foram rapidamente abordados.

Com o adolescente de 17 anos foi encontrada uma máquina de cartão, enquanto com o de 16 havia R$ 20 em dinheiro. Questionados, ambos confessaram a prática do tráfico e indicaram que parte da droga estava escondida em um maço de cigarro dentro de um bueiro.

Em nova busca, os policiais encontraram mais porções de drogas escondidas em um quadro de força próximo ao local da abordagem.

Os dois menores foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos. Após registro da ocorrência, os adolescentes foram entregues aos responsáveis, e os entorpecentes apreendidos.

Na manhã desta terça-feira (23), dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas na Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos V.