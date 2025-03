Adolescentes sÃ£o detidos pela PM no CDHU; um era procurado pela JustiÃ§a

A droga foi apreendida pela PM durante a operação saturação - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, ambos com 16 anos, foram detidos por policiais militares do CDHU e pelo Canil do BAEP de Ribeirão Preto, durante Operação Saturação, no combate à criminalidade, no CDHU, na Vila Isabel. Um era procurado pela Justiça.

Durante a operação policial, os PMs notaram a ação suspeita dos adolescentes que tentaram a fuga. Um deles foi detido no condomínio 2 com uma sacola com entorpecentes e dinheiro. O comparsa, foi abordado no condomínio 5 e contra ele um mandado de busca e apreensão.

Os dois foram encaminhados à CPJ. Um dos adolescentes foi liberado para um responsável. Já o comparsa, que tinha um mandado de prisão, foi recolhido a Fundação Casa de Araraquara. A droga foi apreendida.

