(16) 99963-6036
quinta, 11 de dezembro de 2025
Moiô

Adolescentes são detidos pela PM com grande quantidade de drogas em ponto conhecido no São Carlos V

Dupla foi flagrada pelos policiais militares recebendo entorpecentes de um motociclista que fugiu ao notar a presença da viatura; menores disseram que haviam acabado de "assumir o turno"

10 Dez 2025 - 23h33Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Adolescentes são detidos pela PM com grande quantidade de drogas em ponto conhecido no São Carlos V - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram detidos pela Polícia Militar com drogas grande quantidade de drogas na noite desta quarta-feira (10), no bairro São Carlos V, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento em um ponto conhecido de tráfico, quando flagraram um motociclista entregando algo aos dois jovens no cruzamento entre a Rua José Quatrochi e Avenida Mário Pisani. Ao perceber a presença da viatura o condutor da moto acelerou e fugiu, mas os menores foram abordados.  

Durante abordagem os PMs localizaram uma sacola contendo diversos pinos de cocaína, porções de maconha e R$ 20 em dinheiro. A dupla foi indagada e admitiu que estavam “assumindo o turno” e que o piloto da motocicleta, era o encarregado de entregar o entorpecente para manter a comercialização ativa.

Diante dos fatos os adolescentes, foram levados para o Plantão Policial e o delegado registrou um boletim de ocorrência de ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, eles foram ouvidos e liberados.  

Leia Também

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos
Se Deram Mal23h31 - 10 Dez 2025

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos

PM apreende adolescente procurado pela Justiça no Santa Angelina
Apreendido21h27 - 10 Dez 2025

PM apreende adolescente procurado pela Justiça no Santa Angelina

Motociclista fica ferida após motorista avançar pare no Jardim Zavaglia
Carro x Moto18h56 - 10 Dez 2025

Motociclista fica ferida após motorista avançar pare no Jardim Zavaglia

Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido pela RPM na Vila Prado
Segurança16h36 - 10 Dez 2025

Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido pela RPM na Vila Prado

Mulher não resiste e morre na Santa Casa após acidente entre carro e moto em São Carlos
Triste08h47 - 10 Dez 2025

Mulher não resiste e morre na Santa Casa após acidente entre carro e moto em São Carlos

Últimas Notícias