Adolescentes são detidos pela PM com grande quantidade de drogas em ponto conhecido no São Carlos V

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram detidos pela Polícia Militar com drogas grande quantidade de drogas na noite desta quarta-feira (10), no bairro São Carlos V, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento em um ponto conhecido de tráfico, quando flagraram um motociclista entregando algo aos dois jovens no cruzamento entre a Rua José Quatrochi e Avenida Mário Pisani. Ao perceber a presença da viatura o condutor da moto acelerou e fugiu, mas os menores foram abordados.

Durante abordagem os PMs localizaram uma sacola contendo diversos pinos de cocaína, porções de maconha e R$ 20 em dinheiro. A dupla foi indagada e admitiu que estavam “assumindo o turno” e que o piloto da motocicleta, era o encarregado de entregar o entorpecente para manter a comercialização ativa.

Diante dos fatos os adolescentes, foram levados para o Plantão Policial e o delegado registrou um boletim de ocorrência de ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, eles foram ouvidos e liberados.

Leia Também